Детские площадки Петербурга огораживают из-за коронавируса

Детские и спортивные площадки Петербурга огораживают строительными лентами. Мера принята для того, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции на территории города.

Во Фрунзенском районе огораживать площадки начали 1 апреля после жалоб жителей. В администрацию поступили десятки сообщений о том, что дети и подростки продолжают гулять на улице, несмотря на режим самоизоляции.

«Детские и спортивные площадки могут быть местом распространения инфекции, поэтому мы решили их огородить. Многие жители не совсем понимают масштаб опасности, которая может грозить им и их родственникам из-за их халатности. Как дополнительная мера воздействия для жителей у нас применяется строительная лента и вежливая просьба воздержаться от посещения мест общественного пребывания», — рассказали gazeta.spb.ru в Администрации Фрунзенского района.

Мера носит дополнительный характер. Огораживать или нет детские и спортивные площадки, решают районный администрации и муниципалитеты. Так, в муниципальном округе №72 лентой прикрыли все 55 площадок.

Аналогичную меру приняли на территории Василеостровского района. Ленту, в частности, заметили во дворе дома 16/5 по 21-й линии В.О. О наличии лент в соцсетях также сообщили жители Пушкинского района.

«Это мера, которую можно очень быстро применить на территории района и которая не является как таковым ограничением, а просто акцентирует внимание людей на том, что сейчас самоизоляция — тот процесс, благодаря которому наш город может избежать негативного сценария», — отметили в администрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детские и спортивные площадки огородили лентами в Ленинградской области.