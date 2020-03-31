Детские площадки в Ленобласти огородили из-за коронавируса

Детские площадки в Ленобласти огородили из-за коронавируса
В Ленобласти огородили детские площадки. Фото: vk.com/minuscovid_lo

В Ленинградской области огородили детские и спортивные площадки. Меры приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Красно-белые ленты на детских площадках заметили жители Щеглово, Сертолово, Сланцев, Нового Света и поселка Лебяжье. Фотографиями они поделились в группе «Минус коронавирус. Ленобласть» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! В связи с принятием мер по недопущению распространения вируса, детские и спортивные площадки на территории Лебяженского городского поселения закрыты до особого распоряжения», — говорится в объявлении местной администрации.

Напомним, с 31 марта на территории Ленинградской области действует режим самоизоляции. Передвижение жителей ограничено рамками муниципального образование. Исключение составят походы на работу. Жителям также рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов и мест богослужения.

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