В Ленобласти ввели режим самоизоляции

Регион вслед за другими вводит дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщает администрация Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта в регионе введут режим самоизоляции. Теперь горожане не смогут выходить из дома без необходимости – только в больницу, на работу, в магазин и выгулять собаку. Постановление уже подписано. До какого числа ввели меры – не уточняется.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заразившийся коронавирусом петербургский спортсмен рассказал, что вылечился. «КТ-легкие еще так себе, но можно дома лечиться. Но вируса уже нет! Я пошел», — написал Тюшкевич.