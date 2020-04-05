В Петербурге могут продлить учебный год на лето

Министр просвещения России Сергей Кравцов не исключает, что учебный год для школьников в некоторых районах России могут продлить до 8 июня, Об этом он заявил в эфире онлайн-марафона «Домашний час». Накануне некоторые эксперты высказывали опасение, что в связи с коронавирусом есть вероятность «отправления школьников» на второй год из за периода коронавируса. Однако пока никаких решений о переносе времени учебного года и даты экзаменов не принималось. Все зависит от развития пандемии коронавируса.

Возможное растягивание периода учебного года связано с карантином из за пандемии коронавируса, режимом самоизоляции, который введен во всех регионах страны. Напомним, что школьники Петербурга с завтрашнего дня начинают учебный год в режиме онлайн- школ. Чиновники и руководители образовательных учреждений рапортуют о готовности школ к такому режиму обучения.

Однако, одновременно с этим в социальных сетях объявлена акция по обеспечению школьников Петербурга мобильными устройствами (компьютеры, планшеты), чтобы они смогли обучаться дома. Выясняется, что далеко не все школьники имеют дома такие устройства.