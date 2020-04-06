В Южной Корее за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом
Теперь число зараженных в стране выросло до 10 384 . Фото: Pixabay

В Южной Корее впервые с конца февраля за сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом и 138 выздоровевших.

Всего в Южной Корее 10 284 зараженных, число жертв достигло 186 человек.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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