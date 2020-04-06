Белую перчатку Майкла Джексона со стразами продали на аукционе за $104 тысячи

Белую перчатку Майкла Джексона со стразами продали на аукционе за $104 тысячи
Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году. Фото: Pixabay

На аукционе в штате Техас на аукционе продали белую перчатку со стразами американского певца Майкла Джексона.

Покупатель, имя которого не раскрывается, купил знаменитый элемент гардероба Джексона за $104031, сообщает The Sun.

Новый владелец также получил письмо о том, что перчатка была передана в дар Unicef в 1998 году.

Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году. Перед смертью он активно готовился к грандиозному шоу, которое так и не смогли посетить его преданные фанаты.Впервые он достиг международной известности в возрасте 11 лет в качестве вокалиста детской группы Jackson 5, а впоследствии стал самым коммерчески успешным сольным артистом в истории и был провозглашён «Королём поп-музыки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвы насилия требуют эксгумировать тело Майкла Джексона.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аукцион майкл джексон перчатка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зарегистрировали 954 новых случая коронавируса
В США лечение коронавируса стоит в 5,7 млн рублей, в России — 200 тысяч
В Петербурге мошенничество работодателей оставило сотрудников компании без ...
Пьяные посиделки закончились ножевым ранением
Застолье закончилось смертью эпилептика в Кировске
В Петербурге зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом