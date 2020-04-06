Названы популярные среди россиян фильмы и сериалы на самоизоляции

Чаще всего смотрят ленту «Заражение», в котором рассказывается о неизвестном вирусе из Гонконга.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на онлайн-сервисы. Чаще всего россияне смотрят фильм Стивена Содерберга «Заражения», в котором речь идет о пандемии неизвестного вируса. Он вызывает признаки ОРВИ, быстро распространяется и приводит к смерти. Многие считают, что режиссер предвидел будущее.

Также граждане смотрят новинки, вышедшие в сети – «Джентльмены», «Бладшот», «Хищные птицы», «1917», «Человек-невидимка» и другие. Среди сериалов популярность набирают «Последний министр», «Колл-центр», «Эпидемия», «Рик и Морти», «Мир Дикого Запада» и «Половое воспитание» и прочие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ринат Евстигнеев заявил, что фильм «Шугалей» стал частью истории.