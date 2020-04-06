В Ленобласти за сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом

В Ленобласти зафиксировано пять новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Подверженные случаи заражения коронавирусом выявлены в Разметелево во Всеволожском районе, Всеволожске и Тихвине.
Таким образом число зараженных коронавирусом в Ленобласти достигло 62 человек. Выздоровели три человека.
По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 276 117 человек. Скончались 69 509, при этом 265 944 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 6 343 человек, умерли 47. При этом 406 пациентов вылечились.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.