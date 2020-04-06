После смерти пациента с коронавирусом в Боткина проведут проверку

После смерти пациента с коронавирусом в Боткина проведут проверку
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Никаких подробностей о зараженном не распространяется.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщили в оперативном штабе Северной столицы «Петербург против коронавируса». Сейчас проводится проверка по факту смерти пациента, зараженного коронавирусом. Он лежал в больнице им. Боткина и пятого числа умер. Непонятно, были ли у гражданина хронические болезни и сколько ему было лет. Эксперты выяснят, в чем была причина летального исхода.

Напоминаем, что в России коронавирус обнаружили у более чем 6,3 тысяч человек. В Петербурге заболели 226 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти за сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Таким образом число зараженных коронавирусом в Ленобласти достигло 62 человек. Выздоровели три человека.

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