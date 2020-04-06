В Петербурге будут судить члена наркокартеля из Южной Америки за контрабанду кокаина

В Петербурге на скамье подсудимых окажется эквадорец по фамилии Санчес, который проходит обвиняемым по делу о контрабанде кокаина в Россию от наркокартеля из Эквадора.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, иностранца поймали петербургские полицейские с семикилограммовой партией кокаина.

По версии следствия, обвиняемый является членом ОПГ, созданной наркобароном по прозвищу Педро. Эта банда входит в международный наркокартель, промышляющий в Южной Америке и ЕС.

Педро пообещал эквадорцу 10 тысяч евро за каждую партию кокаина, перевезенными в Россию. Во время проведения ЧМ по футболу в России наркобарон дал задание мужчине по имени «Андрей» найти покупателя пробной партии кокаина, которая вскоре прибудет в Петербург из Эквадора по морю. После Педро планировал еженедельно поставлять в Россию по 50 кг наркотика.

Партия была расфасована по семи брикетам и спрятана на рефрижераторном судне, который шел из Эквадора в Северную столицу. Санчес добрался до Петербурга на самолете и связался с «Андреем». После на них вышла полиция через правоохранителя, работавшего под прикрытием. Под видом покупателя он предложил приобрести кокаин по цене $27 тыс. за кг.

Судно прибыло в порт Петербурга 5 ноября 2018 года, а через несколько дней Санчес передал «покупателю» партию наркотика, получив муляж на крупную сумму. Его задержали сразу после сделки.

Против него открыл уголовное дело по факту контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти эстонца посадили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков.