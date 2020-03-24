В Ленобласти эстонца посадили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков

В Ленобласти эстонца посадили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков
Судьба незнакомца, передавшего эстонцу сумку, если таковой был, остается неизвестной. Фото: pixabay.com

Суд города Кингисепп приговорил гражданина Эстонии к 10,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотических веществ.

Как выяснилось, мужчина пытался провезти через российско-эстонскую границу почти килограмм запрещенного вещества. Какого конкретно, в пресс-службе городского суда не обозначили. Как только злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, он сразу же сознался в содеянном.

По словам эстонца, перед тем, как он пересек таможню, к нему подошел незнакомец и попросил передать сумку с ноутбуком. За небольшую услугу неизвестный предложил эстонцу 100 евро. Однако на контрольном пункте выяснилось, что сумка набита пакетиками с наркотическим веществом, после чего

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дело петербургского историка Олега Соколова, убившего свою возлюбленную-студентку, передали в Октябрьский районный суд.

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В Ленобласти эстонца посадили на 10,5 лет за контрабанду наркотиков