Дело историка Соколова передали в суд

Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты. В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что УПК РФ не предусмотрено рассмотрение уголовного дела по существу по видеосвязи.

Следствие полагает, что историк из незаконно хранящегося в квартире обреза, изготовленного из 5,6-мм охотничьего карабина «ТОЗ-17-01», выстрелил в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей. Потерпевшая подавала после этого признаки жизни. Соколов из указанного обреза еще три раза выстрелил в голову Ещенко.

Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.