Курьеров служб доставки еды будут проверять на коронавирус

Для этого есть мобильные медицинские бригады для контроля состояния здоровья доставщиков.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает в сервис доставки еды Delivery Club. С этого понедельника компания обязалась проверять своих курьеров на наличие коронавируса. Медики будут осматривать сотрудников и, если обнаружат признаки заболевания, их отправят домой до полного выздоровления. Отмечается, что анализы возьмут у всех, вне зависимости от состояния здоровья.

В компании отметили, что с первых дней самоизоляции используют бесконтактную отправку, оплату принимают только онлайн, то же касается и чаевых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курьера доставки ограбили в подъезде дома во Всеволожске. Полицию вызвала 37-летняя женщина. На месте происшествия правоохранители установили, что безработный мужчина 34-х лет толкнул курьера и после отобрал терминал и коробку.