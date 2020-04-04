Курьера доставки ограбили в подъезде дома во Всеволожске

Житель Всеволожска напал на женщину, работающую курьером, похитив банковский терминал и коробку ионизации, сообщили в главном управлении МВД по региону.

Все произошло накануне днем, 3 апреля, на лестничной клетке одного из домов по улице Ленинградской. Общая сумма похищенного составила 30 тысяч рублей.

Полицию вызвала 37-летняя женщина. На месте происшествия правоохранители установили, что безработный мужчина 34-х лет толкнул курьера и после отобрал терминал и коробку. Полицейские задержали его на месте происшествия, изъяли похищенное и доставили в отдел.

Составлен административный протокол, против задержанного могут открыть уголовное дело.

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