В Колпино слесарь ограбил представителя одной из важнейших в карантин профессий

В Колпино ограбили и избили молодого курьера. Правоохранители задержали подозреваемого.

Все произошло в среду, 1 апреля, в арке дома №40 по Тверской улице. Около 4:20 неизвестный силой отобрал у 23-летнего курьера 350 рублей и мобильный телефон за 12 тысяч рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, молодой человек в крови зашел в магазин, расположенный на улице Труда, откуда и вызвал полицию.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. 45-летнего слесаря поймали у дома №48 по Тверской улице.

Похищенное у задержанного изъяли, возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.

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