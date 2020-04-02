В Колпино слесарь ограбил представителя одной из важнейших в карантин профессий

В Колпино ограбили и избили молодого курьера. Правоохранители задержали подозреваемого.
Все произошло в среду, 1 апреля, в арке дома №40 по Тверской улице. Около 4:20 неизвестный силой отобрал у 23-летнего курьера 350 рублей и мобильный телефон за 12 тысяч рублей.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, молодой человек в крови зашел в магазин, расположенный на улице Труда, откуда и вызвал полицию.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. 45-летнего слесаря поймали у дома №48 по Тверской улице.
Похищенное у задержанного изъяли, возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.
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