Во Всеволожске задержали мужчину, который решал проблемы при помощи «травмата»

Во Всеволожске задержали мужчину, который решал проблемы при помощи &#171;травмата&#187;
У мужчины изъяли пистолет. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, который выстрелил в местного жителя.

Все произошло в среду, 1 апреля, у дома 73А по проспекту Достоевского. В вечернее время в отдел полиции обратился 36-летний директор коммерческого предприятия. Он рассказал, что неизвестный в ходе конфликта выстрелил ему в ногу из предмета, похожего на травматический пистолет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, заявитель был госпитализирован с ушибом.

Спустя час правоохранителям удалось поймать подозреваемого. 46-летнего гендиректор частной фирмы задержали по месту жительства.

У гражданина изъят травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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