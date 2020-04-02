Стали известны ключевые симптомы коронавируса

Стали известны ключевые симптомы коронавируса
У зараженных проявляется потеря обоняния и вкуса. Фото: pixabay

Самые главные признаки заболевания новой инфекцией — потеря обоняния и вкуса. Такое заявление сделали ученые.

По словам специалистов из Королевского колледжа в Лондоне, больше, чем у половины пациентов, имевших указанные симптомы, тест на новый вирус оказался положительным.

Как сообщает иностранный портал kcl.ac.uk, исследователи также отмечают, что данный симптом даже более распространен, чем повышенная температура.

Медики указывают на то, что в сочетании с другими признаками у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия COVID-19 в три раза выше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор обязал россиян держаться в метре друг от друга. Такую меру предосторожности необходимо соблюдать везде, кроме машин такси

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