За сутки полиция Петербурга выявила троих нарушителей карантина

Нарушение карантина может обернуться как административной, так и уголовной ответственностью. Фото: pixabay.com

Нарушение карантина может обернуться как административной, так и уголовной ответственностью. Фото: pixabay.com

Двоих нарушителей из трех в принудительном порядке отправили в обсерватор «Заря» в Репино, еще одного нарушителя экстренно госпитализировали с температурой.

За прошедшие сутки правоохранители Петербурга зафиксировали три нарушения, совершенные гражданами, которых обязали соблюдать строгий 14-дневный карантин по возвращению из-за границы. Первой нарушительницей стала уроженка Архангельска, которая вернулась в Северную столицу из Норвегии. Полицейские Василеостровского района, придя на улицу Шевченко, где проживает девушка, заметили, что она находится дома не одна. Остаток карантина путешественница проведет в «Заре».

Аналогичная ситуация произошла с жителем Калининского района, который 24 марта вернулся из Турции. Его «Рено» несколько раз замечали на улицах города, а позже он сам подтвердил, что выходил за пределы квартиры. Оба нарушителя заплатят штраф.

Еще один случай — более серьезный. Мужчина проводил карантин по месту проживания на улице Кораблестроителей. Когда стражи порядка пришли с проверкой, выяснилось, что у петербуржца повышена температура, однако он об этом никого не оповещал. Его экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы все более легкомысленно относятся к режиму самоизоляции.