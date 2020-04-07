Главный санврач Петербурга запретила врачам совместительство

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова запретила медикам совмещать работу в разных учреждениях.

Кроме того, согласно документации, главным врачам больниц запрещено привлекать работников из других медицинских учреждений. Эти дополнения внесены в постановление от 23 марта, которое отменяет проведение плановой диспансеризации, вакцинации и т. д., в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.

Коррективы в распоряжении Башкетовой внесены 5 апреля 2020 года. Сколько будет действовать измененный режим — неизвестно. При этом глава Санкт-Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев на своей странице в Facebook отмечает, что в документе «столько неверных юридических формулировок, что диву даешься», передает портал «Медвестник».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки полиция Петербурга выявила троих нарушителей обязательного карантинного режима.