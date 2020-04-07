Брюс Уиллис и Деми Мур снова живут вместе

Голливудских актеров свел режим самоизоляции. Они проводят время со своими детьми.

Об этом стало известно 7 апреля. Кадры, на которых видно совместное времяпрепровождения Брюса Уиллиса и Деми Мур, опубликовала их дочь Таллула. На снимке в Instagram-аккаунте вся семья одета в одинаковые пижамы.

Источники уверяют, что артисты действительно снова вместе. Многие поклонники восприняли эту новость хорошо – они рады за самую красивую пару Голливуда. К слову, сама Деми Мур не публикует общих фото с бывшим супругом. Она выкладывает детей и собак, рассказывает о своих заботах на карантине.

Напоминаем, что Мур и Уллис состояли в браке с 1987-го по 2000 год. У них есть общие дети, ради которых они поддерживали нормальные отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что воссоединение «Друзей» отложили из-за коронавируса. Как сообщает сообщает Variety, съемки продолжения «Друзей» возобновятся не раньше мая.