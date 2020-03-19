Воссоединение «Друзей» отложили из-за коронавируса

Воссоединение &#171;Друзей&#187; отложили из-за коронавируса
Постер к сериалу "Друзья". Фото: kinopoisk.ru

Американский телеканал HBO на неопределенный срок отложил съемки спецвыпуска культового сериала «Друзья», который посвящен 25-летию шоу.

Причиной отмены съемок стала пандемия нового типа коронавируса.

Как сообщает сообщает Variety, съемки продолжения «Друзей» возобновятся не раньше мая. В новом выпуске должен был сняться весь актерский состав, так полюбившийся зрителям со всего мира. Актерам, а именно Дженнифер Энистон, Дэвиду Швиммеру, Мэтту Леблану, Кортни Кокс, Лизе Кудроу и Мэттью Перри, пообещали гонорары в размере 3-4 млн долларов за съемки в одном эпизоде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки второй части «Аватара» перенесли из-за пандемии коронавируса. О полном роспуске съемочной команды пока не идет речи. Сейчас на студии работают над созданием цифровых спецэффектов к лентам.

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