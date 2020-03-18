Съемки второй части «Аватара» перенесли из-за пандемии коронавируса

Съемки второй части &#171;Аватара&#187; перенесли из-за пандемии коронавируса
"Аватар-2". Фото: youtube.com

В Новой Зеландии в ближайшие дни должны были начаться съемки продолжения фантастического фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона, однако из-за пандемии коронавируса их отложили на неопределенный срок.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на продюсерскую компанию Lightstorm Entertainment, команда, которую собрали для производства серии фильмов не полетит в Новую Зеландию, а будет работать из Лос-Анджелеса. На временный отдых также отправили некоторых членов съемочной группы, которые работали на киностудии в Новой Зеландии.

В компании рассказали, что съемки приостановлены как минимум на две недели. О полном роспуске съемочной команды пока не идет речи. Сейчас на студии работают над созданием цифровых спецэффектов к лентам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Черную вдову» тоже перенесли из-за коронавируса.

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Съемки второй части «Аватара» перенесли из-за пандемии коронавируса
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