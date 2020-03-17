«Черную вдову» тоже перенесли из-за коронавируса

Walt Disney отменяет премьеры, но пока непонятно, когда можно будет увидеть фильм.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление компании. Walt Disney принял решение перенести премьеру «Черной вдовы», запланированный изначально на первое мая. Всему причиной – коронавирус, ведь медики не рекомендуют принимать участие в массовых мероприятиях, а в некоторых странах кинотеатры уже закрыли. Пока непонятно, когда зрители смогут ознакомиться с долгожданным фильмом Кейт Шортланд.

Напоминаем, что зрители также не посмотрят пока Историю Дэвида Копперфилда», «Женщину в окне» и «Мулан».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года. В список попали 77 лент, которые стоит посмотреть – они интригуют трейлерами и описанием сюжета.