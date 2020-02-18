Эксперты назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года

В список попали 77 лент, которые стоит посмотреть – они интригуют трейлерами и описанием сюжета.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Список составило издание The Hollywood Reporter- в него попали 77 фильмов. Так, весной кинокритики советуют посмотреть «Тихое место 2», «Мулан», «Черную вдову» и многие другие не только фильмы, но и мультфильмы. Летом же россиянам советуют посмотреть новую часть «Чудо женщины», «Охотники за привидениями: Наследники» и прочие. Осень же порадует ужастиками, например, ожидается выход третьей части «Заклятья». Среди стоящих лент назвали также «Хэллоуин убивает», «Все говорят о Джейми», «Тихий омут» и другие.

В ближайшее же время выйдут «Эмма», «Последнее, чего он хотел», «Зов предков» и «Человек-невидимка». Их можно посмотреть уже в текущем месяце.

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