Forbes составил рейтинг «королей недвижимости» в России

Forbes составил рейтинг &#171;королей недвижимости&#187; в России
Forbes отмечает, что лидеры рейтинга сохраняют свои позиции уже много лет. Фото: pixabay.com

Самыми влиятельными рантье по версии Forbes стали Год Нисанов и Зарах Илиев, которым принадлежит девелоперская компания «Киевская площадь».

«Киевская площадь» получает прибыль от таких арендаторов, как агрокластер «Фуд Сити», торговый центр «Европейский» и гостиницы «Radisson Collection Украина». Так, за прошлый год доход компании составил 1,6 миллиард долларов.

Строчкой ниже располагается компания «Ташир», принадлежащая Самвелу Карапетяну, с годовой выручкой в $655 миллионов. Замыкает тройку лидеров организация «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, которым аренда в 2019 году принесла 580 млн долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о двух новых долларовых миллиардерах в России, Ратмир Тимашеве и Андрее Баранове, успешно продавших свой стартап Veeam Software американской компании.

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Forbes составил рейтинг «королей недвижимости» в России