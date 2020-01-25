Forbes составил рейтинг «королей недвижимости» в России

Forbes отмечает, что лидеры рейтинга сохраняют свои позиции уже много лет. Фото: pixabay.com

Forbes отмечает, что лидеры рейтинга сохраняют свои позиции уже много лет. Фото: pixabay.com

Самыми влиятельными рантье по версии Forbes стали Год Нисанов и Зарах Илиев, которым принадлежит девелоперская компания «Киевская площадь».

«Киевская площадь» получает прибыль от таких арендаторов, как агрокластер «Фуд Сити», торговый центр «Европейский» и гостиницы «Radisson Collection Украина». Так, за прошлый год доход компании составил 1,6 миллиард долларов.

Строчкой ниже располагается компания «Ташир», принадлежащая Самвелу Карапетяну, с годовой выручкой в $655 миллионов. Замыкает тройку лидеров организация «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, которым аренда в 2019 году принесла 580 млн долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о двух новых долларовых миллиардерах в России, Ратмир Тимашеве и Андрее Баранове, успешно продавших свой стартап Veeam Software американской компании.