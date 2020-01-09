Forbes рассказал о двух новых долларовых миллиардерах из России

Стартап Veeam Software, созданный российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Барановым, за $5 млрд купила американская компания, сделав бизнесменов долларовыми миллиардерами.

Компания Veeam Software была основана в 2006 году. Проект направлен на разработки в области резервного копирования данных, а также их восстановления, защиты и облачного хранения.

Успешные предприниматели еще с 2017 года входили в список двухсот самых богатых людей России по версии Forbes, однако по сравнению с сегодняшней прибылью их положение было «скромным». В 2019 году состояние каждого оценивалось в $700 млн. Теперь, после завершения сделки, которое намечено на первые месяцы 2020 года, Тимашев и Баранов станут долларовыми миллиардерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Альфастрахование» планирует приобрести петербургскую «Капитал-полис Мед».