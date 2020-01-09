«Альфастрахование» планирует приобрести петербургскую «Капитал-полис Мед»

Объем страховых премий "Капитал-полис Мед" в 2018 году составил 1,18 млрд рублей. Объем страховых премий «Альфастрахования» за тот же период превысил 103 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Объем страховых премий "Капитал-полис Мед" в 2018 году составил 1,18 млрд рублей. Объем страховых премий «Альфастрахования» за тот же период превысил 103 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «АС холдинг» («Альфастрахование») провести сделку по приобретению страховой компании Петербурга «Капитал-полис Мед».

Решение ФАС появилась на официальном сайте ведомства в четверг, 9 января. В течение последних месяцев организации ведут переговоры по поводу возможной сделки. Страховая компания «Капитал-полис Мед» является дочерним предприятием «Капитал-полис», основанной в Северной столице в 1993 году.

Холдингу «Капитал-полис», помимо «Капитал-полис Мед» принадлежит еще одна страховая фирма, а также медицинский центр. Одним из владельцев компании на сегодняшний день является основатель магазина одежды Sela Аркадий Пекаревский.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Татнефть» приобрела топливно-розничный бизнес финской компании «Neste».