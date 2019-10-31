«Татнефть» закрыла сделку по приобретению Neste

«Татнефть» закрыла сделку по приобретению Neste
«Татнефть» купила топливно-розничный бизнес Neste в России. Фото: Татнефть

ПАО «Татнефть» приобрела топливно-розничный бизнес финской компании Neste в России. Сделку официально закрыли 31 октября.

По соглашению петербургской компании переходит 75 АЗС на Северо-Западе и терминал в Петербурге, сообщается на сайте «Татнефти».

Соглашение о продаже было подписано в июле 2019 года. В начале октября сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба России. Сумма её не разглашается.

По условиям сделки, после купли-продажи АЗС пять лет будут функционировать под брендом Neste.

ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших российский сетей, включающая 710 автозаправочных станций. Основная деятельность компании осуществляется в Татарстане. В 2018 году группа «Татнефть» добыла 29,5 млн тонн нефти и 925,3 млн кубометров газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин огорчился решением Neste продать заправочные станции “Татнефти”. Сделку он посчитал знаком продолжающегося оттока капитала из России.

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