ФАС разрешила «Татнефти» приобрести Neste в Петербурге

«Татнефть» получила разрешение от федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку сети АЗС Neste, которая насчитывает 75 станций и один терминал в Северной столице.

Как сообщает ФАС, сделка повлечет за собой ограничение конкуренции на топливном рынке Ленинградской области. Предполагается, что «Татнефть» займет главенствующее положение в регионе.

Ожидается, что сделка, о которой договорились этим летом, будет закрыта до конца текущего года после получения одобрения ФАС. Сумма сделки не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин расстроен сделкой между Neste и “Татнефтью”.

Алексей Кудрин расстроен решением Neste продать заправочные станции “Татнефти” вместе с терминалом в Санкт-Петербурге. Глава Счетной палаты посчитал грядущую сделку знаком продолжающегося оттока капитала из РФ.