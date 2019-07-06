Кудрин расстроен сделкой между Neste и “Татнефтью”

Глава Счетной палаты заявил, что деньги продолжают покидать Россию.

Алексей Кудрин расстроен решением Neste продать заправочные станции “Татнефти” вместе с терминалом в Санкт-Петербурге. Глава Счетной палаты посчитал грядущую сделку знаком продолжающегося оттока капитала из РФ.

Кудрин заметил в своем Twitter 5 июля, что часть акций “Татнефти” принадлежит Татарстану, то есть теперь заправками будет владеть не частная финская компания, а государство (в какой-то мере), что само по себе не слишком приятный знак для свободного рынка.

Neste имела 75 заправок, на которых работали около 1 тысячи сотрудников. Предполагается, что еще до 5 лет заправки смогут носить старый бренд даже после сделки.

“Татнефть” стоит на пятом месте по добыче нефти в РФ. У компании есть более 600 собственных АЗС. Стоит учесть, что сделку еще предстоит одобрить представителям ФАС.

Ранее Gazeta.SPb сообщила причины, по которым Neste продает заправки.