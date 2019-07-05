Neste продает «Татнефти» свой розничный бизнес в России

Финская компания Neste сегодня подписала соглашение о продаже ПАО «Татнефть» своей сети из 75 АЗС и терминала в Петербурге .

Продажа не влияет на работу компании в Финляндии и Прибалтике, где работают около 1 тыс. ее автозаправок, подчеркивается в сообщении Neste.

«Neste стремится стать мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла. Продажа российского розничного топливного бизнеса позволит нам сосредоточиться на наших стратегических приоритетах», — говорит президент и CEO Neste Питер Ванакер.

В компании Neste в Петербурге и соседних насчитывается около 1 тыс. сотрудников. После продажи «Татнефти» АЗС смогут работать под брендом Neste еще до 5 лет.

Рознично-сбытовая сеть ПАО «Татнефть» входит в пятерку крупнейших российских сетей с более чем 600 собственными автозаправочными станциями. Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России позволит «Татнефти» приблизиться к намеченной цели: компания стремится к тому, чтобы продавать на внутреннем рынке половину производимого компанией топлива. Кроме того, «Татнефть» уделяет внимание экологичности бизнеса, а Neste — один из лидеров в этой области в РФ.

Основные активы «Татнефти» расположены на территории Татарстана, компания занимает 5-е место по добыче нефти в России.

Стоимость сделки стороны не разглашают. При условии получения одобрения антимонопольной службы сделка будет закрыта к концу года.

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