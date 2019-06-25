Источники в нефтяных компаниях сообщили, что кабинет министров не планирует продлевать соглашение о заморозке оптовых цен на бензин и солярку.

В правительстве уверены, что демпфирующий механизм сдержит цены на топливо в пределах инфляции, сообщает ТАСС.

Демпфирующий механизм — это комплекс методов для компенсации нефтяным компаниям доли разницы между экспортной ценой топлива и его стоимостью на внутреннем рынке. В частности, это обратный акциз в рамках налогового маневра плюс различные коэффициенты.