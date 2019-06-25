Источники в нефтяных компаниях сообщили, что кабинет министров не планирует продлевать соглашение о заморозке оптовых цен на бензин и солярку.
В правительстве уверены, что демпфирующий механизм сдержит цены на топливо в пределах инфляции, сообщает ТАСС.
Демпфирующий механизм — это комплекс методов для компенсации нефтяным компаниям доли разницы между экспортной ценой топлива и его стоимостью на внутреннем рынке. В частности, это обратный акциз в рамках налогового маневра плюс различные коэффициенты.
Законопроект, корректирующий этот демпфирующий механизм Госдума должна принять до 25 августа (до этой даты акциз должен быть уплачен), при этом он может начать работу задним числом, с 1 июля. Таким образом, время на согласование параметров и определение источников финансирования у правительства еще есть.
Между нефтяными компаниями и правительством существует договоренность о том, что топливо на автозаправочных станциях в этом году подорожает не выше официального уровня инфляции.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти транспорт собираются переводить на газомоторное топливо