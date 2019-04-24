В Ленобласти транспорт собираются переводить на газомоторное топливо

Дрозденко рассказал о льготах на топливо. Фото: http://lenobl.ru/
Дрозденко рассказал о льготах на топливо. Фото: http://lenobl.ru/

До этого в регионе ввели льготы для тех, кто его использовал.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти уже договариваются о реализации задуманного с компанией «Новатэк». Постепенно весь общественный транспорт и коммунальную технику переведут на газомоторное топливо, передает ТАСС. Глава регионе отметил, что инициативу также поддержит «Газпром». Он рассказал, что проект рассчитан на пять лет – за это время как минимум половину общественного транспорта перейдет на газомоторное топливо.

Дрозденко напомнил, что закон, который вступил в силу в 2019 году, на 50% снижает транспортный налог для автомобилей, использующий его. Власти планируют и дальше поощрять переход.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург попал в рейтинг регионов с самым доступным топливом, Москва заняла лишь второе место.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
александр дрозденко ленинградская область топливо
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