Компьютерная игра обещает игрокам участки Моря Спокойствия на Луне

Сегодня, 8 апреля, в одной популярной компьютерной игре разыграют участок на Луне площадью один акр (примерно 40 соток). Заявлено, что приз находится на Море Спокойствия на спутнике Земли, сертификат на владение территорией предоставлен компанией Lunar Embassy. Как сообщили Gazeta.spb.ru представители игры, именно эта организация является официальным продавцом объектов вне Земли аж с 1980 года.

В России, кстати, можно достаточно легко приобрести участок на Луне, этим занимается специальное Лунное посольство. Интересна история возникновения права собственности на внеземные объекты. В 1980 году некий американец Деннис Хоуп, воспользовавшись пробелами в земном законодательстве достаточно легко стал собственником многих планет, включая Луну, Марс, Венеру, Юпитер и т д. Исключением стали Земля и Солнце.

Сейчас среди собственников лунных угодий уже более двух миллионов землян, среди них много известных персон: Джон Траволта, Рональд Рейган, Том Круз, Арнольд Шварцнегер — в общшем все звезды Голливуда. В России участкам на Луне владеют порядка 12 тысяч человек, среди которых, в основном, тоже звезды шоу-бизнеса и кино: Розенбаум, Вайкуле, Шевчук, Нагиев, Стоянов, Лагутенко, Меладзе, и т.д. Конечно, сначала это все выглядит как шутка, но теперь, когда мир охвачен пандемией коронавируса, которой пока не видно конца, участки на Луне могут приобрести иное свойство.