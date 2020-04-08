Вход в магазины могут ограничить электронной очередью и разметкой

Российские крупные ритейлеры всерьез задумались о возможности ограничения входа в свои магазины. Именно посещение пубичных мест сейчас является главной угрозой распространения коронавируса.
Представители ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявляют в СМИ, что в магазинах пока пытаются соблюдать уже привычные россиянам меры предосторожности: расстояние между покупателями в два метра, маски на продавцах, обработка торговых залов антисептиками.
Однако, не исключено, что в случае усиления пандемии коронавируса торговые сети России могут ужесточить правила нахождения покупателей в торговых залах.
Речь может идти о создании зон ожидания на улице, где нарисуют специальную разметку, ограничении числа людей в магазинах, введении специальных часов обслуживания только для пенсионеров и так далее.
Некоторые эксперты отрасли предлагают также ввести электронные очереди, наподобие тех, что есть в МФЦ, поликлиниках, налоговых инспекциях и т.д.
Коронавирусная инфекция, по оценкам медиков, в 99% случае передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Распространение вируса мгновенно происходит именно в большом количестве людей, когда достаточно одного инфицированного, чтобы заразить несколько десятков.
Карантинные меры, принимаемые в Петербурге уже показали свою эффективность. Пока стремительное распространение болезни удается сдерживать. Не будь карантина и самоизоляции коронавирус бы мог охватить весь Петербург всего за десять дней. Об этом говорят данные математической модели, которую несколько недель назад разработал сервис 2ГИС.