Вход в магазины могут ограничить электронной очередью и разметкой

Российские крупные ритейлеры всерьез задумались о возможности ограничения входа в свои магазины. Именно посещение пубичных мест сейчас является главной угрозой распространения коронавируса.

Представители ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявляют в СМИ, что в магазинах пока пытаются соблюдать уже привычные россиянам меры предосторожности: расстояние между покупателями в два метра, маски на продавцах, обработка торговых залов антисептиками.

Однако, не исключено, что в случае усиления пандемии коронавируса торговые сети России могут ужесточить правила нахождения покупателей в торговых залах.

Речь может идти о создании зон ожидания на улице, где нарисуют специальную разметку, ограничении числа людей в магазинах, введении специальных часов обслуживания только для пенсионеров и так далее.

Некоторые эксперты отрасли предлагают также ввести электронные очереди, наподобие тех, что есть в МФЦ, поликлиниках, налоговых инспекциях и т.д.

Коронавирусная инфекция, по оценкам медиков, в 99% случае передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Распространение вируса мгновенно происходит именно в большом количестве людей, когда достаточно одного инфицированного, чтобы заразить несколько десятков.

Карантинные меры, принимаемые в Петербурге уже показали свою эффективность. Пока стремительное распространение болезни удается сдерживать. Не будь карантина и самоизоляции коронавирус бы мог охватить весь Петербург всего за десять дней. Об этом говорят данные математической модели, которую несколько недель назад разработал сервис 2ГИС.