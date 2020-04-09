Полина Гренц из «Холостяка» ответила на критику из-за лишнего веса

Девушка призналась, что ей надоели негативные комментарии.

Об этом стало известно 8 апреля. Обо всем актриса, популярная по роли в «Физруке», рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что ее часто критикуют за внешний вид и Гренц не понимает, что не так. Хейтеры пишут, что знаменитость плохо выглядит и слишком увлекает фотошопом. Гренц, отвечая на негатив, напомнила, что камеры всегда прибавляют лишние килограммы и ни для кого это не новость. Она выложила фото без обработки и призвала посмотреть на него внимательно всем худым и недовольным.

«Что мне делать с моим телом, я разберусь»,

— подписала снимок Гренц.

Напоминаем, что девушка стала участницей нового сезона «Холостяка», где она борется за внимание стоматолога Антона Криворотова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке». Он отметил, что желает ей всего самого лучшего и надеется, что она сможет найти своего возлюбленного.