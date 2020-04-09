В Комздраве сообщили, что двое умерших от COVID-19 петербуржцев заразились, контактируя с близкими

Стоит помнить, что оказаться переносчиком вируса можно, даже не подозревая об этом. Фото: pixabay.com

Стоит помнить, что оказаться переносчиком вируса можно, даже не подозревая об этом. Фото: pixabay.com

Несколько дней назад, когда ожесточённые меры по борьбе с коронавирусом только начали применяться, в Северной столице жертвами COVID-19 стали двое пожилых горожан.

В Боткинской больнице с разницей в один день скончались 71-летний мужчина и 87-летняя женщина, 31 марта и 1 апреля соответственно. Посмертные исследования показали, что оба скончались из-за лёгочно-сердечной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией.

Отметим также, что у обоих стариков еще при жизни были положительные тесты на коронавирус. Причем оба заразились, контактируя с «проверенными» людьми. Мужчина общался со знакомой, оказавшейся переносчиком, женщина подхватила болезнь от родственника, который приехал из Италии, передает «Доктор Питер», цитируя комитет по здравоохранению Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жительницы Таиланда диагностировали повторное заражение COVID-19.