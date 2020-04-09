Несколько дней назад, когда ожесточённые меры по борьбе с коронавирусом только начали применяться, в Северной столице жертвами COVID-19 стали двое пожилых горожан.
В Боткинской больнице с разницей в один день скончались 71-летний мужчина и 87-летняя женщина, 31 марта и 1 апреля соответственно. Посмертные исследования показали, что оба скончались из-за лёгочно-сердечной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией.
Отметим также, что у обоих стариков еще при жизни были положительные тесты на коронавирус. Причем оба заразились, контактируя с «проверенными» людьми. Мужчина общался со знакомой, оказавшейся переносчиком, женщина подхватила болезнь от родственника, который приехал из Италии, передает «Доктор Питер», цитируя комитет по здравоохранению Петербурга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жительницы Таиланда диагностировали повторное заражение COVID-19.