Жительница Таиланда заболела коронавирусом дважды

Второе заражение случилось всего через неделю после выздоровления.

Пациентка, прибывшая из-за границы на родину, почувствовала недомогание и обратилась к медикам в Бангкоке. Взятый тест показал наличие COVID-19. Женщину госпитализировали в больницу, где она получала лечение две недели. После нескольких повторных анализов было подтверждено выздоровление, в связи с чем, пребывание в госпитале завершилось.

После возвращения в родную провинцию Чайяпхум, женщине снова стало нехорошо и она снова посетила врача. После проведения тройного теста, ей вновь диагностировали коронавирус и отправили на лечение.

Примечательно, что провинции Чайяпхум очень повезло. Там зарегистрировано всего 4 случая заболевания, включая вышеупомянутую местную жительницу, заболевшую дважды. Глава департамента здравоохранения провинции назвал случай действительно странным, но официально подтвержденным.

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