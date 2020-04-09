Теплая погода в Петербурге способствует распространению коронавирусной инфекции

К сожалению, редкое и долгожданное солнце в Петербурге сейчас представляет настоящую опасность. Фото: Baltphoto

К сожалению, редкое и долгожданное солнце в Петербурге сейчас представляет настоящую опасность. Фото: Baltphoto

Потепление и солнечные дни, которых так ждали петербуржцы, на самом деле, лишь усложняют текущую эпидемиологическую ситуацию.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Северной столице, а также руководитель НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что установившаяся в городе весенняя погода только способствует распространению опасной инфекции. «Идеальные» условия для размножения вируса — температура от +2 до +10 градусов тепла.

Поэтому сейчас все ведомства, задействованные в борьбе с COVID-19, должны работать максимально слаженно и координировано, считает Шляхто. Это касается Комздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Америки развеяли миф о передаче коронавируса через продукты. Вирус не размножается на поверхностях, хотя может прожить там какое-то время. Так что, если купленные товары помыть, они абсолютно безопасны.