Развеян один из главных мифов о способе передачи коронавируса COVID-19

Тем не менее, купленные в магазине продукты необходимо тщательно мыть или подвергать термической обработке. Фото: pixabay.com

Тем не менее, купленные в магазине продукты необходимо тщательно мыть или подвергать термической обработке. Фото: pixabay.com

Американские ученые из Университета штата Огайо объяснили, что коронавирусная инфекция не размножается на продуктах, поскольку не является желудочно-кишечной болезнью.

В основном, интернет-польлзователи по всему миру продвигают теорию, что при попадании в еду частиц вируса, другой человек, который попробует блюдо, рискует заразиться. Таким образом, это ставит под большой риск употребление еды, приготовленной в ресторане или закусочной, пусть даже навынос.

Однако специалисты из США развенчали этот миф. Америка является лидером по количеству заражений, однако среди более чем 400 тысяч пациентов нет ни одного, который подхватил COVID-19 через пищу. Несмотря на то, что вирус может некоторые время существовать на поверхностях, размножаться вне живого организма коронавирус не способен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские спецслужбы догадывались о вспышке инфекции в Китае еще осенью 2019 года.