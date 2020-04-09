Разведка США предрекала пандемию коронавируса еще в ноябре 2019 года, но ее не послушали

Оказалось, что специалисты американской разведки еще осенью прошлого года предрекали серьезную эпидемию коронавирусной инфекции в Китае.

В ноябре 2019 года военный Национальный центр медицинской разведки (NCMI) подготовил доклад, по содержанию которого было понятно, что в Китае зреет опасная и, вероятнее всего, неконтролируемая вспышка заболевания, которое может представлять угрозу для Азии и Америки.

Тогда же аналитики предположили, что развитие болезни обернется катастрофой. Подробнее к этой проблеме стали обращаться только в январе 2020 года, когда коронавирус уже «вышел на новый уровень».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки на территории России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Большая часть инфицированных по-прежнему приходится на Москву и Московскую область.