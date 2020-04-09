За последние сутки в России выявили 1459 инфицированных COVID-19

В России за сутки медики выявили 1 459 зараженных новым типом коронавируса.

Обо всем стало известно сегодня, 9 апреля. Случаи инфицирования зафиксировали в 50 регионах страны. За этот период 13 зараженных пациентов умерли. Общее число летальных исходов выросло до 76.

Как сообщил Оперштаб по борьбе с инфекцией, выздороветь 8 апреля удалось 118 пациентам

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в Китае была зафиксирована 31 декабря прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки на коронавирус проверились почти девять тысяч горожан.