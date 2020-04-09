В Петербурге за сутки на коронавирус проверились почти 9 тысяч человек

Сейчас на карантине в городе вынуждены находится 9 048 человек. Фото: pixabay

Сейчас на карантине в городе вынуждены находится 9 048 человек. Фото: pixabay

В Северной столице за последние сутки тестирование на новый вирус прошли почти 9 тыс. человек.

Обо всем стало известно сегодня, 9 апреля. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга, ссылаясь на данные Оперштаба, тестирование на коронавирус прошли 8 811 человек.

В настоящее время на карантине в Петербурге вынуждены находится 9 048 человек. Из них 57 — в обсерваторе, 7 981 на самоизоляции и 1 004 — контактные.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в Китае была зафиксирована 31 декабря прошлого года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции.