В Петербурге зафиксировано 44 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 44 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения в 50 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 10 131 зараженных, 76 погибших, выздоровели 698 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заражение коронавирус санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Установлена эффективность диагностики COVID-19 по анализу крови
В Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы
Пулково переходит на новый режим работы из-за коронавируса
Житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор
«Мост глупости» поймал еще одну Газель
Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев
В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль ...
В Эрмитаже рассказали как проходит самоизоляция у музейных котов