В Петербурге зафиксировано 44 новых случаев коронавируса

В Петербурге выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения в 50 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 10 131 зараженных, 76 погибших, выздоровели 698 человек.