Иностранец выстрелил в оппонента на продуктовой базе в Купчино

Иностранец выстрелил в оппонента на продуктовой базе в Купчино
Мужчины устроили стрельбу во Фрунзенском районе. Фото: pixabay.com

Трое мужчин устроили драку на продуктовой базе во Фрунзенском районе Петербурга. Когда конфликт накалился, один из них пустил в ход пистолет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ссора произошла днем 12 апреля. Недалеко от дома 52 по улице Салова трое мужчин вступили в конфликт. Участниками спора стали гражданин иностранного государства, его оппонент и спутник последнего.

В ходе ссоры опоннент ударил иностранца кулаком по лицу, а затем ринулся с места конфликта. Убегая, он выстрелил из пистолета. Пуля попала в ногу мужчины.

Потерпевшего госпитализировали со сломанной челестью, огнестрельным ранением ноги и другими травмами. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе Ленинградской области посиделки двух друзей закончились убийством.

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