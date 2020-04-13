Замдиректора колледжа в Петербурге обвиняют в хищении более 85 млн рублей

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Заместитель директора одного из колледжей в Петербурге в течение шести лет похищала бюджетные деньги. Ее обвиняют в многомиллионном мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу, 46-летняя замдиректора по финансово-хозяйственным вопросам колледжа также занимала по совместительству должность бухгалтера.

По версии правоохранителей, она вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения, тем самым завышая зарплату некоторым работникам.

После этого она составляла всю необходимую документацию и направляла ее для произведения начисления зарплаты, отметили в ведомстве.

Таким образом, с января 2013 года по май 2019 года она похитила более 85 млн рублей. Уголовное дело по факту мошенничества рассмотрят в суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенница продала пенсионерке «лекарство» за 80 тысяч рублей.