В Петербурге мошенница продала пенсионерке «лекарство» за 80 тысяч рублей

В Петербурге мошенница продала пенсионерке «лекарство» за 80 тысяч рублей
Почему пенсионерка поддалась речам мошенницы, непонятно. Фото: pixabay.com

В Невском районе пенсионерка стала жертвой мошенницы, которые продала ей некое «лекарство» за 80 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 8 апреля жительнице дома 46/28 по Дальневосточному проспекту позвонила женщина и представилась сотрудницей поликлиники, после чего «провела диагностику». Она стала убеждать 91-летнюю женщину приобрести препарат, который якобы улучшит ее здоровье.

Спустя некоторое время в дверь позвонила женщина и продала пенсионерке пакет с прозрачными желтыми капсулами за 80 тысяч рублей. Пожилая женщина догадалась, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мошенника, который убедил пожилую жительницу приобрести БАДы на крупную сумму.

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