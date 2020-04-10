В Петербурге мошенница продала пенсионерке «лекарство» за 80 тысяч рублей

В Невском районе пенсионерка стала жертвой мошенницы, которые продала ей некое «лекарство» за 80 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 8 апреля жительнице дома 46/28 по Дальневосточному проспекту позвонила женщина и представилась сотрудницей поликлиники, после чего «провела диагностику». Она стала убеждать 91-летнюю женщину приобрести препарат, который якобы улучшит ее здоровье.

Спустя некоторое время в дверь позвонила женщина и продала пенсионерке пакет с прозрачными желтыми капсулами за 80 тысяч рублей. Пожилая женщина догадалась, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мошенника, который убедил пожилую жительницу приобрести БАДы на крупную сумму.