На Энгельса пенсионерка купила БАДы у мошенника на 205 тысяч

На Энгельса пенсионерка купила БАДы у мошенника на 205 тысяч
Пенсионерка сообщила полицейским приметы «лекаря». Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мошенника, который убедил пожилую жительницу приобрести БАДы на крупную сумму.

Во вторник, 17 марта, в отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что днем ранее около 17:30 у дома №111 по проспекту Энгельса она у неизвестного мужчины приобрела БАДы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка отдала мошеннику 205 тыс. рублей.

Заявительница также сообщила приметы «лекаря»: мужчина европейского типа, на вид 25-30 лет, худощавый, одет в черную куртку и шапку. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся ГАЗель и Toyota заблокировали проезд во двор на Энгельса.

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