Столкнувшиеся ГАЗель и Toyota заблокировали проезд во двор на Энгельса

В Петербурге не проспекте Энгельса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ГАЗели и Toyota. Машины перекрыли въезд в один из дворов.
Авария случилась сегодня утром, 18 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль остался без фары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отеле на набережной канала Грибоедова нашли пистолет. Работники вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.