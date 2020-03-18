Столкнувшиеся ГАЗель и Toyota заблокировали проезд во двор на Энгельса

Столкнувшиеся ГАЗель и Toyota заблокировали проезд во двор на Энгельса
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге не проспекте Энгельса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ГАЗели и Toyota. Машины перекрыли въезд в один из дворов.

Авария случилась сегодня утром, 18 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль остался без фары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отеле на набережной канала Грибоедова нашли пистолет. Работники вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

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