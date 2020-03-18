В туалете отеля на набережной канала Грибоедова горничная нашла пистолет

В Адмиралтейском районе Петербурга горничная одного из отелей обнаружила в туалете похожий на оружие предмет. Сотрудники вызвали полицию.

Обо всем сообщили во вторник, 17 марта. Горничная отеля в доме №60 на набережной канала Грибоедова нашла оружие.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по предварительным данным, речь идет о пневматическом пистолете с магазином, баллонами и шариками. Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преподаватель Михайловской академии получил пулю в ногу и проходил с ней три дня.